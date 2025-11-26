Argentina logra refinanciar el 96,48 % de sus vencimientos de deuda inminentes

1 minuto

Buenos Aires, 26 nov (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado doméstico letras y bonos por 13,99 billones de pesos (unos 9.484 millones de dólares), con lo que logró refinanciar el 96,48 % de los vencimientos de deuda que debe afrontar este miércoles.

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este miércoles recibió ofertas por 14,68 billones de pesos, de las cuales adjudicó títulos por 13,99 billones de pesos.

«Esto significa un ‘rollover’ (refinanciación) del 96,48 % sobre los vencimientos del día de la fecha», precisó la Secretaría de Finanzas.

El resultado de la subasta resta presión a las cuentas del Tesoro, que posee fondos por 4,7 billones de pesos para pagar los vencimientos que no se lograran refinanciar este miércoles.

Además, con la colocación de este miércoles el Tesoro logró extender el perfil de plazos de sus títulos.

El Tesoro realiza subastas programadas unas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema con el fin de moderar las presiones sobre el tipo de cambio.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 11 de diciembre. EFE

