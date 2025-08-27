Argentina logra refinanciar vencimientos de deuda pero convalida mayores tasas de interés

Buenos Aires, 27 ago (EFE).- El Tesoro de Argentina logró este miércoles refinanciar vencimientos de deuda inminentes al concretar una nueva licitación de letras en el mercado doméstico en la que, sin embargo, debió convalidar mayores tasas de interés.

Según informaron fuentes oficiales, en la operación de este miércoles el Tesoro colocó letras en moneda argentina por valor de 7,6 billones de pesos (5.637 millones de dólares), tras recibir ofertas por esos instrumentos por un total de 8,3 billones de pesos.

Con los fondos obtenidos en esta operación, el Tesoro logró refinanciar el 114,6 % de los vencimientos de deuda que operaban este miércoles.

En esta nueva colocación de deuda, el Tesoro volvió a convalidar un aumento en las tasas de interés, que ascendieron hasta el 75,66 % anual, muy superiores a la inflación proyectada.

Las licitaciones del Tesoro se han sucedido con resultados dispares desde que en julio pasado el sistema financiero se viera alterado por la decisión del Gobierno de desactivar las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que eran el instrumento usado por el Banco Central para absorber la liquidez de pesos argentinos entre entidades bancarias y evitar las presiones sobre el tipo de cambio.

A partir de esa decisión, el Tesoro intentó absorber la liquidez de pesos mediante la colocación de otros instrumentos de deuda entre los bancos, pero lo logró solo parcialmente y convalidando cada vez mayores tasas de interés.

Como complemento a estas operaciones para absorber liquidez, el Banco Central subió el lunes pasado los encajes bancarios -el porcentaje de depósitos que las entidades financieras deben mantener inmóvil, sin destinarlo a otras operaciones financieras-.

Sin embargo, el Banco Central dispuso que parte de ese encaje obligatorio pudiera integrarse con letras del Tesoro con vencimiento mayor a 60 días, instrumentos que se ofrecieron en la licitación de este miércoles, una medida que buscaba garantizar el éxito en esta colocación. EFE

