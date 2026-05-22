Argentina logra una cosecha récord en la campaña agrícola 2025/2026

2 minutos

Buenos Aires, 22 may (EFE).- Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de granos y derivados, logró en la campaña agrícola 2025/2026 una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas, informaron este viernes fuentes oficiales.

Según indicó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina en un comunicado, la producción de granos registró un crecimiento del 21,25 % con respecto al ciclo agrícola 2024/2025.

Las campañas agrícolas en Argentina se inician entre mayo y junio de cada año, con el cultivo del trigo y la cebada -que se cosechan entre noviembre y enero- y culminan en mayo del siguiente año, con la cosecha final de soja, maíz, girasol y sorgo -que se implantan entre septiembre y octubre-.

Según el informe oficial, los seis principales cultivos de Argentina han registrado en esta campaña un «panorama excelente, resultado de condiciones climáticas e hídricas muy favorables, así como de la incorporación de tecnología y el adecuado manejo agronómico de los productores» rurales.

En el caso del girasol, la cosecha logró una marca histórica de 7,4 millones de toneladas.

La recolección de soja alcanzó las 49,9 millones de toneladas, mientras que la zafra de maíz totalizó 70 millones de toneladas, el volumen más alto de los últimos veinte años.

En el caso del sorgo la cosecha fue de 2,4 millones de toneladas, mientras que la recolección de cebada alcanzó las 5,6 millones de toneladas.

El trigo marcó para Argentina otro récord en esta campaña, con una producción de 27,9 millones de toneladas.

«Estos datos completan un panorama excelente para el agro argentino y resaltan el esfuerzo y la buena tarea llevada a cabo por el sector», resaltó la Secretaría de Agricultura. EFE

nk/pd/rcf