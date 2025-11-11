Argentina-México, Brasil-Paraguay y Francia-Colombia, duelos de dieciseisavos de final
Redacción deportes, 11 nov (EFE).- Argentina contra México, Brasil ante Paraguay y el Francia-Colombia serán algunos de los duelos destacados de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial sub-17 masculino de fútbol de Catar, que comienza este viernes tras el cierre de la fase de grupos.
Las selecciones de Burkina Faso, Uganda, Mali y México fueron las últimas en clasificarse en una jornada en la que 16 quedaron eliminadas y 32 confirmaron su pase a la primera ronda eliminatoria.
Dicha ronda de dieciseisavos dejó en el mismo lado del cuadro a Argentina, México, Brasil, Paraguay, Colombia y Francia (vigente subcampeona).
Argentinos, brasileños y franceses se clasificaron como primeros de grupo, la selección colombiana como segunda y Paraguay y México entre las ocho mejores terceras.
También destacan los encuentros entre Alemania, vigente campeona (2023), y Burkina Faso, así como el Venezuela-Corea del Sur y el Portugal-Bélgica.
Las que se quedaron en el camino tras la fase de grupos son: Bolivia, Nueva Caledonia, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Haití, Costa de Marfil, El Salvador, Honduras, Tayikistán, Panamá, Chile y Nueva Zelanda (cuartas de grupo); Arabia Saudí, Indonesia, Catar y Costa Rica (peores terceras).
La primera fase concluyó con tres máximos goleadores, todos con 4 tantos: el italiano Samuele Inacio, el belga Rene Mitongo y el checo Vit Skrkon.
Enfrentamientos dieciseisavos de final:
Argentina-México
Portugal-Bélgica
Suiza-Egipto
Irlanda-Canadá
Estados Unidos-Marruecos
Zambia-Mali
Brasil-Paraguay
Francia-Colombia
Austria-Túnez
Corea del Norte-Inglaterra
Venezuela-Corea del Sur
Japón-Sudáfrica
Italia-República Checa
Croacia-Uzbekistán
Senegal-Uganda
Alemania-Burkina Faso. EFE
clr/cmm