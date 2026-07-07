Argentina obra otro milagro y salva el honor del fútbol sudamericano

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Al igual que en la ronda anterior, Argentina volvió a obrar el milagro y remontó el martes una desventaja de dos goles frente a Egipto para convertirse en la única selección sudamericana clasificada a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de que Colombia fue eliminada en los penales por Suiza.

Con dos goles de desventaja en el minuto 79 del partido, la vigente campeona se veía ya eliminada este martes en Atlanta, pero el incombustible Lionel Messi lideró de nuevo a la Albiceleste a la remontada en otra actuación memorable.

El capitán, que acabó llorando como nunca y sus compañeros lo hicieron volar por los aires al final del encuentro, mandó el centro al corazón del área que Cristian Romero aprovechó para marcar el primer gol argentino (79′).

Cuatro minutos después, aprovechó una dejada en el área de Lisandro Martínez para patear con todas sus fuerzas y poner el empate ante el delirio de la hinchada argentina, de nuevo mayoritaria en Atlanta.

– Gol y asistencia del 10 –

Y ya en el descuento, Mohamed Salah perdió la pelota en área argentina, Julián Álvarez lanzó la contra y Lautaro Martínez puso el centro para que Enzo Fernández cabeceara a la red y completara la épica remontada.

«Cuando dejé de jugar, me hice entrenador para, tener estas emociones. No porque me guste ser entrenador, sino por las emociones que te da un partido como éste», declaró el DT argentino, Lionel Scaloni.

Egipto se colocó por delante con goles de Yasser Hassan en la primera parte y Mostafa Ziko poco después de la hora de juego, aunque antes ya había marcado otro, pero invalidado por una falta al inicio de la contra.

«Hemos sufrido una injusticia (…) Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Éste ha sido el resultado», afirmó el seleccionador de los Faraones, Hossam Hassan.

A los 39 años, Messi, que falló un penal antes del descanso, anotó el octavos gol en Norteamérica 2026y se vuelve a colocar un gol por delante de Kylian Mbappé y Erling Haaland en la tabla de máximos artilleros del torneo.

También se afianza en la clasificación histórica de los mayores anotadores de los Mundiales con 21 tantos, dos más que Mbappé.

Tras cinco cuartofinalistas europeos (Francia, Inglaterra, Noruega, España y Bélgica) y uno africano (Marruecos), el fútbol sudamericano, una de las potencias en este deporte, corría el riesgo de no tener representantes en las últimas rondas mundialistas.

– Colombia cae en penales –

Al final sólo Argentina representará a la Conmebol en cuartos, luego de que Colombia perdió contra Suiza en los penales 4-3 en el último partido de octavos y que también fue el último disputado en Canadá, en Vancouver concretamente.

Durante todo el torneo, el equipo que dirige Néstor Lorenzo pecó de falta de efectividad ante la portería rival, pese a su condición de invicto.

Y contra Suiza no fue la excepción.

Colombia tuvo más y mejores ocasiones de gol, también en la prórroga, donde Jhon Lucumi estrelló un balón en el larguero, el arquero suizo, Gregory Kobel, le sacó un disparo colocado a Jáminton Campaz y luego el centrocampista cafetero envió alto un remate en la última acción del partido.

Desde los once metros, los fallos de Davinson Sánchez y Cucho Hernández condenaron a una Colombia que soñaba con llegar lejos de la mano de su eterno capitán, James Rodríguez, y de su desequilibrante extremo Luis Díaz.

Pero ambos han estado muy lejos de lo que se esperaba de ellos en el Mundial y Colombia lo paga con la eliminación.

Ahora que el torneo se acerca a la fase decisiva y que los focos deberían iluminar sólo a la cancha, el mundo del fútbol aún está estupefacto ante la injerencia de Donald Trump, que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para quejarse de la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun contra Bosnia en dieciseisavos.

– Adiós a los anfitriones –

La FIFA, en una decisión inédita, y cuando menos sorprendente, dejó en suspenso la sanción de un partido que conlleva una expulsión y Balogun pudo disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica el lunes en Seattle.

Pese a la presencia de su goleador, el Team USA cayó con estrépito 4-1 frente a una Bélgica que se cita en cuartos con España (viernes en Los Ángeles), que despidió a Cristiano Ronaldo de su último Mundial, tras imponerse 1-0 a Portugal con un gol de Mikel Merino en el descuento.

Los otros cuartos los jugarán Francia y Marruecos (el jueves en Foxborough, afueras de Boston), del que saldrá el rival de España o Bélgica en semifinales, y Noruega e Inglaterra (el sabado en Miami), que será el adversario de Argentina o Suiza (también el sábado en Kansas City).

Con la eliminación de Estados Unidos se despidieron los tres anfitriones del torneo (junto a México y Canadá) y probablemente Trump se desentienda de la competencia… hasta que el 19 de julio entregue junto a Infantino la copa al campeón.

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