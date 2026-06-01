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Argentina pide a España la extradición del excoronel venezolano Verdú Torrelles

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Buenos Aires, 1 jun (EFE).- La Justicia de Argentina solicitó a España la extradición del excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dentro de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela y que se tramita en tribunales argentinos.

Según informó este lunes la organización InterJust, la Justicia argentina dictó en febrero pasado la orden de extradición tras recibir información de que Verdú Torrelles se encontraba en España. EFE

nk-erm/rcf

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