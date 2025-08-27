Argentina pide a jueza de EE.UU. que reconsidere la orden de entregar chats en caso YPF

3 minutos

Buenos Aires, 27 ago (EFE).- Argentina solicitó este miércoles a la jueza estadounidense Loretta Preska que reconsidere su orden de que se entregue el contenido de comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios gubernamentales relativas al millonario litigio por la nacionalización de la petrolera argentina YPF en 2012.

Según confirmaron a EFE fuentes oficiales, Argentina formalizó ese pedido a la jueza superior del Distrito Sur de Nueva York.

El pasado 29 de julio, Preska ordenó a Argentina entregar comunicaciones desde dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios gubernamentales argentinos relativas al caso YPF.

Se trata de una medida denominada ‘discovery’ (descubrimiento), que implica la presentación de documentación orientada a ejecutar una sentencia, en este caso, por el juicio entablado contra Argentina por la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park por la nacionalización de YPF.

Entre otras cosas, Preska ordenó a Argentina entregar el contenido de las comunicaciones por WhatsApp y correo electrónico de, entre otros, el exministro de Economía argentino Sergio Massa (2022-2023) y el actual titular de esa cartera, Luis Caputo.

En su presentación de este miércoles, Argentina argumentó que, de acuerdo al derecho estadounidense, solo se puede ordenar la entrega de documentos que estén en «posesión, custodia o control» del requerido y que Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios.

El escrito también sostiene que, según el derecho argentino, esos elementos son «propiedad inviolable» de sus titulares, y que «ni siquiera el propio Gobierno argentino tiene acceso a ellos».

Argentina también pidió a Preska que reconsidere los pedidos de ‘discovery’ sobre activos de Argentina que, a su juicio, «no son susceptibles de ejecución».

En 2015, tras comprar derechos de litigio al grupo argentino Petersen -antiguo accionista minoritario de YPF-, Burford Capital y Eton Park demandaron en tribunales de Nueva York al Estado argentino por la nacionalización de la petrolera en 2012.

En 2023, Preska falló a su favor y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares.

El pasado 30 de junio, la jueza ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, pero el país suramericano apeló la medida ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tribunal que dictó una suspensión administrativa temporal de la orden de Preska.

Si bien el caso se encuentra en apelación, Preska ha avanzado en las medidas de ‘discovery’ orientadas a identificar activos argentinos con los que eventualmente ejecutar el pago de la sentencia a los demandantes.

YPF, controlada por el Estado argentino y cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina. EFE

nk/pd/gad