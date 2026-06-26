Argentina piensa en cambios contra Jordania y la titularidad de Messi es una incógnita

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Kansas City (Estados Unidos), 25 jun (EFE).- La selección de Argentina se medirá el próximo sábado con Jordania en un encuentro que afrontaría con cambios tras haberse asegurado el primer lugar del grupo J, lo que abre la incógnita sobre la titularidad de Lionel Messi.

Con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, la Albiceleste acabará en lo más alto sin importar lo que suceda tanto en ese juego como en el que disputarán Argelia y Austria.

Esta es una circunstancia que le daría al técnico Lionel Scaloni la oportunidad de mover la titular. En las últimas horas incluso se mencionó que Messi, goleador del Mundial con cinco tantos, tendría descanso contra los jordanos o iría desde el banco de suplentes.

Otro jugador al que Scaloni podría optar por darle descanso es al arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, ya que en la práctica de este jueves el técnico puso en el arco a Juan Musso, del Atlético Madrid.

Junto a Musso, el estratega también hizo jugar en el once final de la tarde a Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico y Giuliano Simeone, quienes no han visto minutos durante el Mundial.

Por otra parte, todo hace pensar que el atacante Julián Álvarez, quien sumó 26 minutos en el primer partido y la misma cantidad en el segundo, sería titular el próximo sábado.

El miércoles pasado, en el último entrenamiento abierto a la prensa, 25 de los 26 convocados saltaron al campo de juego desde el inicio, al tiempo que Cristian Romero trabajó en el gimnasio.

El central del Tottenham Hotspur fue reemplazado a los 57 minutos del duelo Argentina-Argelia por Nicolás Otamendi, quien seguramente ocupe su lugar este sábado.

El defensor Facundo Medina y el centrocampista Leandro Paredes vieron la cartulina amarilla en el último partido y en caso de recibir otra no podrían jugar el encuentro de dieciseisavos.

El próximo 3 de junio en Miami la Albiceleste enfrentará al segundo del Grupo H.

El conjunto sudamericano viajará este viernes a Dallas para enfrentar a Jordania por la última jornada del grupo J, mientras que en Kansas City se disputará el encuentro entre Argelia y Austria, que decidirá al segundo de la mencionada zona. EFE

scr/laa