Argentina preadjudica a la belga Jan De Nul la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay

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Buenos Aires, 4 jun (EFE).- Argentina anunció este jueves su decisión de preadjudicar a la multinacional belga Jan De Nul la concesión de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, clave para la salida de buques de cargas de cinco países suramericanos hacia el Atlántico.

Según informó el Ministerio de Economía en un comunicado, se decidió elegir la oferta de Jan De Nul y su socia argentina ServiMagnus, y desestimar la propuesta de la también belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME).

«Con el dictamen de preadjudicacion se abre una última instancia de siete días corridos, donde se podrá presentar impugnaciones formales al documento, previo a la adjudicación que determine la finalización del proceso», indicó el comunicado.

El Gobierno argentino afirmó que sometió el proceso de licitación a una auditoría interna que concluyó de «manera exitosa», que ninguno de los competidores presentó impugnaciones y que las denuncias hechas ante la Justicia «fueron desestimadas, convalidando la legitimidad del proceso».

La licitación quedó envuelta en la polémica después de que un consorcio de empresas estadounidenses que respaldaban a DEME enviara una carta a la Casa Blanca y al Gobierno argentino advirtiendo de falta de transparencia en la licitación y un supuesto «sesgo» a favor de Jan De Nul.

Según medios locales, a esto se sumó una carta que el republicano Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, envió en abril al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que le advirtió de supuestos vínculos de Jan De Nul con entidades estatales chinas.

Jan De Nul aseguró que, de obtener la concesión por peaje de la hidrovía, no habrá participación de empresas chinas ni «injerencia estatal externa» y que incorporará «soluciones tecnológicas provistas por compañías occidentales», dando prioridad a las provenientes de los Estados Unidos.

Este es el segundo proceso de licitación para la concesión de la hidrovía que lleva adelante el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, después de que el primero fuera declarado nulo en febrero de 2025 ante la presentación de una sola oferta, la de DEME, a la que el Ejecutivo acusó en ese momento de intentar sabotear el proceso, algo que la compañía negó.

El futuro operador de la hidrovía obtendrá un ingreso promedio de 618,6 millones de dólares anuales durante el período base de concesión de 25 años.

La hidrovía de 1.635 kilómetros, constituye el cauce de salida al Atlántico del 80 % de las exportaciones argentinas -principalmente granos y derivados- y de cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

La concesión de la hidrovía estuvo por un cuarto de siglo en manos de un consorcio integrado por Jan De Nul y la argentina Emepa, hasta que en septiembre de 2021, tras caducar el contrato, el Estado argentino se hizo cargo de la administración de la hidrovía y luego contrató de forma directa a Jan De Nul para la ejecución de las tareas de dragado y balizamiento. EFE

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