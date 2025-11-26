Argentina presenta la candidatura de Rafael Grossi para la Secretaría General de la ONU
Buenos Aires, 26 nov (EFE).- El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, presentó este miércoles la candidatura del argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), para la Secretaría General de las Naciones Unidas.
«Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de las Naciones Unidas», anunció el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de la red social X. EFE
