Argentina promete profundizar el recorte de empleo público tras reportar millonario ahorro

Buenos Aires, 29 ago (EFE).- El Gobierno de Javier Milei calculó en 2.100 millones de dólares el ahorro anual conseguido por despedir a miles de trabajadores públicos de Argentina, una política de ajuste en el Estado que promete profundizar.

De acuerdo a un informe oficial difundido este viernes, desde que Milei asumió el Gobierno a finales de 2023 y hasta julio pasado fueron despedidas 53.345 personas que trabajaban en el sector público, lo que supuso una reducción del 10,6 %.

Entre diciembre de 2023 y julio pasado, los puestos de trabajo en la Administración pública nacional cayeron de 205.550 a 174.430.

En igual período, los empleos en las empresas públicas bajaron de 91.166 a 74.280, de acuerdo al informe elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, creado por Milei para aplicar sus políticas de reducción del Estado como parte de un severo plan de ajuste fiscal.

Según el informe, la reducción de personal en el sector público genera un ahorro anual de 1.053 millones de dólares en sueldos.

Pero como se calcula que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, el ahorro anual total alcanza los 2.106 millones de dólares.

El informe califica como «significativo» el ahorro logrado por el Ejecutivo de Milei mediante la reducción de personal en el sector público.

«Esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública. La estrategia se profundizará con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial», anticipa el informe. EFE

