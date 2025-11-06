Argentina puede con Túnez (1-0) y ya vislumbra las eliminatorias

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- La selección argentina derrotó este jueves a la de Túnez por 1-0 en el Mundial sub-17 de Catar y se colocó como líder en solitario del grupo D, en el que es la única con dos victorias.

Los jugadores de Diego Placente superaron una dura prueba y vencieron por la mínima gracias a un tanto de Miguel Jainikoski en el minuto 67.

Al igual que en la primera jornada ante Bélgica, Jainikoski fue el revulsivo del equipo albiceleste y volvió a marcar cuando sólo llevaba nueve minutos sobre el terreno de juego.

Filipe Pujol, una de las joyas de la academia del Vélez, que se había lesionado ante los belgas, también entró desde el banquillo y dispuso de minutos en la segunda parte.

Argentina se consolida en lo alto del grupo D con seis puntos y deja prácticamente sellada su clasificación como primera a las rondas eliminatorias.

Su último encuentro de esta primera fase será ante Fiyi, una de las debutantes del torneo, última clasificada del grupo. EFE

