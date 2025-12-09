Argentina rebaja los impuestos a las exportaciones de soja y cereales

2 minutos

El gobierno argentino dispuso una rebaja en los impuestos a la exportación de soja y cereales para mejorar el ingreso de divisas al país, anunció el martes el ministro de Economía, Luis Caputo.

El gobierno está urgido de dólares para afrontar compromisos de deuda que vencen en enero próximo. Al bajar los impuestos y mejorar los márgenes de ganancia para los agricultores, espera que haya más ventas y como resultado mayor recaudación.

La medida reduce de 26% a 24% el impuesto para la exportación de soja y de 24,5% a 22,5% para subproductos de la oleaginosa, el principal cultivo de Argentina que se alista entre los mayores productores de alimentos del mundo.

También comprende una rebaja del impuesto a la exportación de trigo y cebada (del 9,5% actual al 7,5%), del maíz y sorgo (del 9,5% al 8,5%) y del girasol (del 5,5% al 4,5%).

«Esta rebaja busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones», dijo Caputo en X.

El gobierno de Javier Milei necesita mejorar el ingreso de divisas para reforzar las reservas del Banco Central, talón de Aquiles del plan económico que mereció varios llamados de atención del Fondo Monetario Internacional por el acuerdo crediticio que firmó con el organismo en abril por 20.000 millones de dólares.

En busca de mayor financiamiento, el gobierno de Milei emitirá el miércoles un bono en dólares en una licitación que representa el retorno de Argentina al mercado internacional de deuda desde 2018.

El ministro Caputo también confirmó que negocia un préstamo con bancos por unos 7.000 millones de dólares.

A Argentina le urge asegurar los fondos para afrontar un vencimiento de deuda en enero por unos 4.000 millones de dólares.

El gobierno ya había recurrido en julio pasado a una reducción de impuestos a las exportaciones de soja y cereales para mejorar el ingreso de divisas.

