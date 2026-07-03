Argentina refinancia deuda con bancos internacionales por 6.000 millones de dólares

Compartir

2 minutos

Buenos Aires, 3 jul (EFE).- El Banco Central de Argentina anunció este viernes la refinanciación de deudas por 6.000 millones de dólares con bancos internacionales que vencían entre este año y 2027 y que ahora deberá afrontar en septiembre de 2028.

La refinanciación se concretó a través de una nueva operación de ‘repo’ -‘reporto’ o ‘pase pasivo’-, por la que el Banco Central coloca instrumentos financieros entre bancos internacionales.

El Banco Central había hecho tres operaciones ‘repo’ en el último año y medio: una por 1.000 millones de dólares en enero de 2025; otra por 2.000 millones en junio de 2025; y una tercera por 3.000 millones en enero pasado.

En un comunicado, el Banco Central dijo este viernes que canceló la totalidad de sus operaciones ‘repo’ vigentes por un monto total de 6.000 millones de dólares y concertó una nueva por el mismo monto.

La nueva operación se realizó con diez bancos internacionales «de primera línea», cuyo nombre no fue informado, con vencimiento en septiembre de 2028.

A las entidades financieras el Banco Central les entregó títulos Bonar.

La autoridad monetaria afirmó que para esta operación recibió ofertas por 8.250 millones de dólares, «superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del Banco Central».

El Banco Central indicó que, a través de esta nueva transacción, refinanció la totalidad de los vencimientos de estos instrumentos previstos para 2026 y 2027.

«Esta medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local», aseguró la autoridad monetaria.

El Banco Central añadió que «continuará implementando acciones destinadas a sostener el equilibrio macroeconómico y monetario alcanzado, fortalecer su balance y consolidar un entorno de previsibilidad y estabilidad». EFE

nk/pd/nvm