Argentina registra déficit fiscal primario y financiero en junio de 2026

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Buenos Aires, 16 jul (EFE).- Argentina registró en junio pasado un déficit fiscal primario de 696.843 millones de pesos (unos 466 millones de dólares), lo que contrasta con el superávit por 790.533 millones de pesos en igual mes de 2025, informaron este jueves fuentes oficiales.

Este déficit implicó además un fuerte deterioro en las cuentas públicas con respecto al resultado positivo de 1,9 billones de pesos registrado en mayo pasado, según informó el Ministerio de Economía argentino.

La entidad afirmó que en junio hubo un déficit financiero de 1 billón de pesos, desde un superávit por 551.234 millones de pesos en el sexto mes de 2025.

El resultado financiero implicó además una fuerte desmejora desde el saldo positivo de 478.613 millones de pesos de mayo último.

En junio, los ingresos totales registraron un incremento interanual del 22,3 %, por debajo del alza de la inflación del 33,5 % interanual en el sexto mes del año.

Por su parte, los gastos primarios del sector público nacional registraron un crecimiento del 37,7 % con respecto a junio de 2025.

«La situación mensual respondió a la combinación de menores ingresos, por la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, y mayores gastos, producto del pago de aguinaldos (paga extra semestral) a jubilados y pensionados», afirmó el Ministerio de Economía en un comunicado.

En el primer semestre del año, Argentina acumuló un superávit fiscal primario de 7,3 billones de pesos, un 4,7 % menos que en igual periodo de 2025.

En tanto, el resultado financiero acumuló a junio un saldo positivo de 1,4 billones de pesos, un 53 % menos que en igual lapso del año anterior.

El superávit financiero logrado en los primeros seis meses del año equivale al 0,1 % del producto interior bruto (PIB), mientras que el resultado primario equivale al 0,6 % del PIB, datos que, según el Ministerio de Economía, «reafirman el ancla fiscal del programa de Gobierno».

En 2025, el sector público de Argentina acumuló un superávit primario de 11,7 billones de pesos, equivalente al 1,4 % del PIB, desde un superávit en 2024 equivalente al 1,8 % del PIB.

El resultado financiero acumulado en 2025 fue positivo en 1,4 billones de pesos, equivalente al 0,2 % del PIB, desde un superávit del 0,3 % del PIB en 2024.

De acuerdo con el Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno de Javier Milei, Argentina espera cerrar este año con un superávit primario equivalente al 1,5 % del PIB y un saldo financiero positivo equivalente al 0,3 % del PIB. EFE

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