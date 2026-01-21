Argentina registra la primera muerte por la variante K de la influenza A H3N2

Buenos Aires, 21 ene (EFE).- Un hombre de 74 años contagiado con la variante K de la influenza A H3N2 falleció este martes en Argentina, según confirmó a EFE este miércoles el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, donde se produjo el deceso.

Se trata de un argentino que residía hacía 40 años en España, donde contrajo el virus antes de trasladarse al país sudamericano a visitar a su familia, el pasado diciembre.

El paciente había comenzado con síntomas tras su arribo a Mendoza y fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos de la localidad de Las Heras a mediados de diciembre.

El instituto público de microbiología Malbrán confirmó que el hombre se había infectado de la variante K, considerada la más contagiosa, de la influenza A H3N2.

Las comorbilidades del paciente, quien tenía cáncer de próstata y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fueron determinantes en su deceso, según el Ministerio de Salud.

El boletín epidemiológico publicado esta semana por el Ministerio de Salud de Argentina informó que los casos de la variante K de la gripe detectados en el país ascendieron a 28, y que se distribuyen en 14 provincias distintas.

La cifra representa un aumento considerable respecto a la semana anterior, cuando se registraban solo 11 casos en cinco provincias.

Esta semana los casos correspondientes la variante K se ampliaron a la capital de Argentina y en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Solo seis de los casos en los que se detectó la variante K habían sido vacunados contra la gripe.

Entre los grupos de edad más afectados se cuentan los mayores de 60 años, con diez casos, y los menores de diez años, con seis.

Trece de los casos fueron diagnosticados entre personas ingresadas en hospitales y quince entre pacientes ambulatorios, y hasta el momento no se registraron fallecimientos ni graves complicaciones de salud.

En cuanto a los antecedentes de viaje, siete de los 28 casos pertenecientes a la variante K han estado en Europa, Estados Unidos o el Caribe.

Uno de los infectados visitó recientemente la provincia de Córdoba y dos estuvieron en Tierra del Fuego, mientras que los restantes no tienen antecedes de viaje. EFE

