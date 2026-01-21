Argentina registra un superávit comercial en 2025

La balanza comercial argentina registró un superávit de 11.286 millones de dólares en 2025 y consolida dos años consecutivos de saldo positivo, informó el Instituto de Estadísticas (Indec).

El dato se conoce luego de que el viernes el gobierno anunciara que en 2025 logró un superávit fiscal, también por segundo año consecutivo.

«En 2025, la Argentina exportó bienes por 87.077 millones de dólares e importó por 75.791 millones», señala el informe publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas (Indec).

Si bien se trata del segundo superávit comercial consecutivo, marcó un retroceso respecto del monto de 2024, que había sido el mayor de toda la historia argentina.

Con 18.899 millones de dólares de balance positivo, el récord se explicaba entonces por una merma de las importaciones y un aumento en las exportaciones agropecuarias tras un año de sequía.

En 2025, las exportaciones aumentaron un 9,3% interanual impulsadas por productos primarios (+21,2%), manufacturas de origen argopecuario (+2,7) y manufacturas de origen industrial (+6%).

El principal socio comercial de Argentina es Brasil, con 12.771 millones de dólares de las exportaciones y 18.424 millones de dólares de las importaciones del país.

El viernes pasado, el gobierno argentino informó que el país terminó 2025 con superávit primario (antes del pago de intereses de la deuda) equivalente a 1,4% del producto bruto interno (PIB), mientras que el superávit fiscal global fue del 0,2% del PIB.

Así, el presidente de Argentina, Javier Milei, marca dos años seguidos con los denominados «superávit gemelos», es decir tanto fiscal como comercial.

Antes de Milei, Argentina no registraba superávit en las cuentas públicas desde 2010.

Además, en dos años de gobierno de Milei se redujo la alta inflación que aqueja históricamente a los argentinos, de 211% en 2023 a 118% en 2024 y 31,5% en 2025.

El resultado de 2025 se apoyó en un fuerte ajuste del gasto público, que implicó reducción de subsidios y congelamiento de presupuestos en sectores como educación, salud, investigación científica y obras públicas.

