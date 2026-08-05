Argentina rehúsa disculparse con Brasil e insiste en las «diferencias ideológicas»

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Buenos Aires, 5 ago (EFE).- El canciller argentino, Pablo Quirno, rehusó este miércoles disculparse con Brasil por los reiterados insultos del presidente Javier Milei contra su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva e insistió en que la crisis diplomática entre ambos países responde a «diferencias ideológicas» y a la decisión de Lula de escalar el conflicto al plano institucional.

En una rueda de prensa a la que no fueron convocados los medios extranjeros, Quirno volvió a defender la posición de que, en los últimos años, ambos gobiernos han intercambiado ataques: «Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente, que no han sido contestados».

Sin embargo, no hay constancia de que el presidente Lula haya insultado públicamente a Milei.

Preguntado por un medio local sobre la posibilidad de que el Gobierno argentino se disculpe o haga algún gesto para acercar posiciones, el canciller evitó responder y expresó: «Nosotros estamos siempre dispuestos a mantener las relaciones».

El canciller dijo que las diferencias son «más de fondo que de formas» y las atribuyó a «diferencias ideológicas profundas».

«La región está cambiando de dirección ideológica. Nosotros eso lo celebramos y esperamos que también suceda en Brasil. Es un deseo expresado por el presidente», afirmó.

Quirno cuestionó las críticas de Brasil por injerencia del Gobierno de Milei en la campaña electoral brasileña cuando, según recordó, Lula da Silva visitó a la expresidenta Cristina Fernández durante su arresto domiciliario justo antes de las legislativas de 2025.

El canciller argentino también mencionó que Brasil dejó de representar los intereses de su país en Venezuela en agosto de 2024, cuando Buenos Aires mantenía personal diplomático bajo protección brasileña tras la ruptura de relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro, y consideró que ese episodio fue «mucho más grave» que la actual controversia.

Además, afirmó que Brasil también mantiene conflictos recientes con otros países vecinos, como Paraguay.

Las declaraciones de Quirno se producen un día después de que Brasil redujera las relaciones bilaterales al nivel de encargados de negocios, en respuesta a los insultos que Milei lanzó contra Lula durante un acto de campaña del senador Flávio Bolsonaro y que luego reiteró en distintas entrevistas.

Milei ha llamado «ladrón» y «corrupto» a Lula da Silva varias veces en los últimos días.

Una fuente de la Cancillería brasileña explicó a EFE que la decisión adoptada este martes no implica la expulsión del embajador argentino, Daniel Raimondi, aunque el Gobierno de Lula da Silva no tratará directamente con él mientras continúen los ataques verbales de Milei.

Brasil, en cambio, resolvió no devolver a Buenos Aires a su embajador, Julio Bitelli. EFE

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