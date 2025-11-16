Argentina remonta un 21-0 ante Escocia y será cabeza de serie en el sorteo del Mundial’27

1 minuto

Redacción Deportes, 16 nov (EFE).- La selección de rugby de Argentina será cabeza de serie en el sorteo del Mundial de 2027 tras ganar este domingo con una espectacular remontada a la de Escocia, que llegó a dominar por 21-0 en un amistoso disputado en el estadio Murrayfield de Edminburgo (24-33).

Los Pumas llegaron a ir perdiendo por 21 puntos, pero protagonizaron una asombrosa remontada en la última media hora que los condujo al triunfo en suelo escocés.

Escocia tuvo el partido bajo su total control merced a dos ensayos en el primer tiempo de Jack Dempsey (m.12) y Ewan Ashman (27) y uno más de éste en el inicio del segundo parcial, los tres convertidos por Finn Russell.

Sin embargo, el equipo de Felipe Contepomi no se vino abajo, reaccionó y remontó el partido de manera espectacular con cinco ensayos, de Julian Montoya (56), Rodrigo Isgro (59), Pedro Rubiolo (69), Pablo Matera (74) y Justo Piccardo (78) y cuatro conversiones de Santiago Carreras.

Entre medias, un golpe de castigo de Russell para el 24-33 definitivo en Murrayfield de los Pumas en el segundo compromiso de la ventana internacional de noviembre. En el primero, también victoria albiceleste ante Gales en Cardiff por 52-28. Cerrará la gira por Gran Bretaña contra Inglaterra.

El de este domingo es el decimotercer triunfo de Argentina en 26 partido ante Escocia. Los Pumas no ganaban en Edimburgo desde 2009, por un ajustado 6-9. EFE

sab