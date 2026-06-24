Argentina saluda a la distancia a Messi por su cumpleaños 39 en las calles y en las redes

Compartir

4 minutos

Sebastián Rodríguez Mora

Buenos Aires, 24 jun (EFE).- Argentina festejó este miércoles el cumpleaños 39 de Lionel Messi, capitán de la selección nacional que disputa el Mundial 2026, con un sinfín de expresiones de cariño desplegadas en las calles del país y en las redes sociales y que incluyeron desde coros de niños hasta el propio presidente, Javier Milei.

El atacante llegó a sus 39 años de edad en la ciudad de Kansas, en Estados Unidos, junto al plantel de Argentina, que se entrena de cara al tercer partido del Grupo J, el sábado ante Jordania.

Desde la concentración, los futbolistas y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se mostraron junto a Messi, que publicó una imagen con una tarta decorada de celeste y blanco y un video entrenando en el gimnasio.

Mientras tanto, los saludos para el máximo anotador del Mundial 2026 y goleador histórico de las copas del mundo se extendieron a lo largo y ancho de su país, que sigue a la distancia sus logros en suelo estadounidense.

«¡Feliz cumple L10nel! ¡Vamos Argentina, carajo!», expresó a través de sus redes sociales el presidente Javier Milei.

En Rosario, ciudad natal del 10 argentino, un coro de más de 5.000 niños le cantó el feliz cumpleaños en el icónico Monumento a la Bandera con el liderazgo del cantante Abel Pintos.

Desde esa misma ciudad, el club Newell’s, cuna futbolística de Messi, lo saludó con una foto suya, y lo definió como «la historia del fútbol».

Buenos Aires también mostró su amor por Messi en múltiples formas, hasta el punto de que la línea 39 de buses urbanos modificó los carteles luminosos de sus unidades para saludarlo.

La capital argentina cuenta con decenas de murales dedicados al capitán del seleccionado, entre ellos uno realizado por el experimentado artista plástico Alfredo Segatori en el que Messi es representado como un ‘malevo’ de la era de oro del tango.

Segatori se instaló este miércoles frente a su obra, ubicada en el transitado cruce de las avenidas Libertador y Dorrego, en el barrio de Palermo, para restaurarla y mejorar algunos de sus detalles, un «regalo» dedicado al astro, según explicó a EFE.

«Hoy en su cumpleaños hacía falta una restauración del mural, así que le arreglamos la ‘pilcha’ (ropa), el ‘jetra’ (traje), y la galera como corresponde. ¡Vamos Argentina todavía!», expresó Segatori con latas de pintura en aerosol y pinceles en sus manos cubiertas de colores.

En ese cruce de calles, sobre el que pasa un puente ferroviario, Messi es acompañado por Carlos Gardel, leyenda del tango, que falleció precisamente un 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo.

Frente al gigantesco fresco de Messi, Maximiliano Díaz, un joven que se dirigía junto a sus amigos a jugar al fútbol, dijo a EFE: «Es el mejor del mundo, de la historia, en estos 25 años de mi vida es lo mejor que vi».

Ataviado con un gorro del club Boca Juniors y un chándal de la selección argentina, Díaz afirmó que «Maradona es Dios y Messi es Jesús» y relató que todavía le emociona recordar que desde pequeño regresaba de la escuela y sintonizaba los partidos de su ídolo cuando jugaba en el Barcelona de España.

También de paso por el mural de Messi, Ana Lora, residente colombiana en Buenos Aires, expresó a EFE su simpatía por el jugador más allá de su desempeño deportivo: «Es un gran ejemplo para la juventud de ahora, porque si te enfocas como él en algo que te gusta, lo vas a lograr».

«Es una persona que llegó a lo que es pero siempre mantiene su humildad y su conexión con su público, que lo ama por eso», agregó Lora.

Tras haber marcado un triplete en el 3-0 del debut ante Argelia y luego dos más en el triunfo por 2-0 ante Austria que aseguró la clasificación y el primer puesto del grupo, Messi podría ser preservado sábado por el entrenador Lionel Scaloni pensando en la recta final de un Mundial en el que la ‘Pulga’ busca llevar a la Albiceleste al bicampeonato. EFE

smo/pd/gbf

(foto) (video)