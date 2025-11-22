Argentina se desmarca y no respalda la declaración de líderes del G20 por «discrepancias»

Johannesburgo, 22 nov (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, anunció este sábado que su país «no puede» respaldar la declaración adoptada por los líderes del G20 debido a «discrepancias» con el texto acordado durante la cumbre anual del bloque en Johannesburgo.

«Hemos señalado las líneas rojas identificadas (…) con el objetivo de apoyar las metas más amplias del G20. Esas líneas rojas siguen vigentes», afirmó ante el plenario Quirno, que acudió a la cita en representación del presidente argentino, Javier Milei.

El ministro subrayó que, para Argentina, «es crucial preservar la integridad» del principio «central» del G20, que es el «consenso», y reconocer cuándo este no se ha alcanzado «en lugar de avanzar con un documento que no refleje fielmente una voluntad colectiva». EFE

