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Argentina se enfrentará a Japón en los ‘playoff’ de la Billie Jean King Cup

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Londres, 23 abr (EFE).- Argentina se enfrentará fuera de casa a Japón en los ‘playoff’ de la Billie Jean King Cup, mientras que Brasil se medirá en casa a Canadá.

Los ‘playoff’ se disputarán entre el 20 y el 22 de noviembre de este año y las naciones ganadoras acudirán a las eliminatorias del año que viene para tratar de clasificarse a la fase final a ocho del torneo.

Cada eliminatoria estará compuesta de dos partidos individuales en la jornada inicial, seguido de un dobles y otros dos individuales si son necesarios en el siguiente día.

— Enfrentamientos completos:

Estados Unidos (c) contra Hungría

Brasil (c) contra Canadá

Polonia (c) contra Suecia

Japón (c) contra Argentina

Francia (c) contra Australia

Tailandia (c) contra Suiza

Eslovenia (c) contra Indonesia. EFE

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