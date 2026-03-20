Argentina se enfrentará con Mauritania y Scaloni cita a Mastantuono y Panichelli

3 minutos

(Actualiza con convocatoria de Mastantuono y Panichelli)

Buenos Aires, 20 mar (EFE).- La selección argentina se enfrentará con la de Mauritania el 27 de marzo en la Bombonera como parte de su preparación para el Mundial, anunció este viernes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto con sorpresas en la plantilla convocada a partir del llamado a Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli.

La Albiceleste había anunciado esta misma semana la organización de un amistoso el 31 de marzo en Buenos Aires contra Guatemala, tras el infructuoso resultado de las negociaciones entre la Conmebol y la UEFA para programar una nueva fecha para la Finalissima entre Argentina y España por el conflicto en Medio Oriente.

El partido se iba a jugar el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Catar, pero no hubo acuerdo para la nueva fecha y debió cancerlarse la disputa del título.

«El conjunto conducido por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo.

El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, la Selección Argentina se medirá ante Mauritania desde las 20.15 en un nuevo amistoso dentro de esta Fecha FIFA», expresó la AFA en su comunicado.

Desde este sábado se conocerá el valor de los tickets para acceder al choque con el conjunto africano, con el que a nivel de selecciones absolutas no hay antecedentes de partidos.

Argentina enfrentará así a dos selecciones no clasificadas al próximo Mundial con una diferencia de cuatro días en la Bombonera, con el condimento de la probable despedida en partidos oficiales de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca en el país.

El seleccionador Lionel Scaloni citó a la mayoría de sus principales figuras y convocó por primera vez a los defensores Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, de Racing Club, en busca de alternativas pensando en la cita mundialista.

Este mismo viernes se conoció que Franco Mastantuono, del Real Madrid, y Joaquín Panichelli, del Racing Club de Estrasburgo, se sumarán a la lista de convocados para ambos amistosos.

Después de esta doble fecha de partidos amistosos de preparación, la Albiceleste tiene previsto disputar dos amistosos más, posiblemente en Estados Unidos en los primeros días de junio.

– Lista de convocados:

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR), Juan Musso (Atlético Madrid-ESP) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella-FRA).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur-GBR), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon-FRA), Marcos Senesi (Bournemouth-GBR), Gabriel Rojas (Racing Club), Tomás Palacios (Estudiantes), Marcos Acuña y Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella-FRA) y Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo-FRA).

Centrocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool-GBR), Thiago Almada (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás Paz y Máximo Perrone (Como 1907-ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami-USA), Leandro Paredes (Boca Juniors), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen-GER), Enzo Fernández (Chelsea-GBR) y Franco Mastantuono (Real Madrid-ESP).

Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Nicolás González (Atlético Madrid-ESP), Gianluca Prestianni (Benfica-POR), Lionel Messi (Inter Miami-USA), Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo-FRA) y José Manuel López (Palmeiras-BRA). EFE

smo/hbr