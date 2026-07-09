Argentina se entrena a puerta cerrada y Scaloni evalúa cambios en el once

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Óscar González

Kansas City (EE.UU.), 9 jul (EFE).- Qué sistema y con qué jugadores. A dos días del partido de cuartos de final contra Suiza, el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, evalúa cómo reactivar a un equipo que fue llevado al límite física y emocionalmente en la eliminatoria contra Egipto.

Tras una sesión de recuperación la víspera, Argentina se entrenó este jueves a puertas cerradas en las instalaciones del Sporting Kansas City y mantiene la duda de cómo afrontará el tramo decisivo de la competición.

La posibilidad de que Gonzalo Montiel ingrese en el lateral derecho en lugar de Nahuel Molina y la vuelta a la titularidad de Lautaro Martínez en sustitución de Julián Álvarez son dos incógnitas que mantiene el seleccionador argentino, a dos días de enfrentarse a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

Montiel y Lautaro no solo revitalizaron a la Albiceleste con su ingreso en el segundo tiempo, sino que fueron decisivos en la remontada, con sendas asistencias a Leo Messi y Enzo Fernández.

Nico González, cuyo despliegue físico también dejó muy satisfecho al técnico, es otra de las opciones para el once, en el que tampoco está claro si jugará con un 4-3-3 o mantendrá los cuatro centrocampistas.

Scaloni quedó tan asombrado con la entrega del jugador del Atlético de Madrid que, incluso, le apodó ‘caballo’ en la conferencia de prensa posterior al partido. «Si no tienes a Lautaro Martínez en el banco, si no tienes al ‘Caballo’ González, que corre como un animal y llega… Puedes ser mago, pero lo importante es tener jugadores, esa es la realidad», dijo.

El jugador admitió, en una entrevista con AFA Estudio, que el apodo lo ‘mató’, que prefiere que sus compañeros le llamen ‘cabita’ y que el ejemplo de Leo Messi fue fundamental en la remontada contra Egipto.

«Leo nos da ese plus de: decir ‘voy a dejar la vida por vos, hermano’. Por las cosas que generás, por esa ambición que tenés y eso al final nosotros lo transmitimos adentro de la cancha», aseguró Nico González, que admitió que cuando entró al terreno de juego, en el minuto 75, pensó: ‘Me tengo que volver con las valijas. ¿Adónde carajo voy?’”.

La campeona del mundo, mientras, cumplió la noche del miércoles con el ritual que mantiene desde Catar y que le da suerte; compartir un asado con toda la delegación antes de cada partido, con Lautaro Martínez como encargado de poner la música. Una tradición que cumplieron hasta ganar la final de Doha y que esperan mantener en todo el Mundial 2026. EFE

og/gbf