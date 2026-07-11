Argentina se repone de la caída ante Escocia y derrota a Gales por el Nations Championship

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Buenos Aires, 11 jul (EFE).- Los Pumas argentinos derrotaron este sábado 35-21 a Gales por la segunda fecha del Nations Championship y se repusieron así de la dura por 47 a 38 sufrida siete días atrás ante Escocia.

Con este resultado, Argentina se reacomodó en el nuevo torneo internacional que reúne a las 12 principales selecciones del mundo de los hemisferios norte y sur, y quedó con buenas sensaciones por el nivel de juego tras la preocupación de los últimos días tras la caída ante Escocia.

Los puntos del equipo sudamericano fueron anotados por los ensayos convertidos por Justo Piccardo, Marcos Kremer, Santiago Carreras y Joaquín Oviedo en dos ocasiones, más cinco conversiones de Tomás Albornoz.

Para los europeos anotaron Dewi Lake, Rhys Carré y Ben Warren, todos convertidos por Sam Costelow.

El encuentro, disputado en el estadio San Juan del Bicentenario, en la provincia argentina de San Juan, dejó a los dirigidos por Felipe Contepomi en la tercera posición de la tabla del hemisferio sur con seis unidades, por debajo de Sudáfrica y Nueva Zelanda, que ganaron sus encuentros.

Gales, por su parte, quedó quinto en la tabla del hemisferio norte con cinco unidades, tras haber vencido en su debut a Fiji por 39-24 en Cardiff.

Los Pumas argentinos continuarán la serie de tres compromisos que disputan en julio cuando enfrenten a Inglaterra en Santiago del Estero el sábado 18, mientras que Gales visitará ese mismo día a Sudáfrica en Durban. EFE

pd/laa