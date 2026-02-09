Argentina será cabeza de serie en el sorteo de la fase final

3 minutos

Redacción deportes, 9 feb (EFE).- La selección argentina de balonmano, vigente campeona de la confederación sudamericana y centroamericana, afrontará como cabeza de serie el sorteo de la fase final del Mundial de Alemania 2027 que se celebrará el próximo 10 de junio en Múnich, según anunció este lunes la Federación Internacional (IHF).

Una circunstancia que permitirá a los Gladiadores, que disputarán su decimosexto campeonato del mundo consecutivo, evitar en la primera fase a rivales de la talla de Dinamarca, vigente campeona olímpica, mundial y europea, o Alemania, plata en los pasados Juegos Olímpicos de París.

El combinado argentino, que se alzó con el triunfo en el Campeonato Sur-Centro disputado el pasado mes de enero en Asunción tras imponerse en la última jornada por un ajustado 26-25 a Brasil, tampoco se enfrentará en la ronda preliminar con los equipos de Croacia, Islandia, Portugal, Suecia y Egipto que completarán el bombo 1.

Argentina, que cuenta como mejor resultado en un Mundial con la undécima plaza que logró en 2021 en Egipto, podría disputar la primera fase en las ciudades de Múnich, Stuttgart, Kiel o Magdeburgo, que acogerán los encuentros de la primera fase.

Los tres primeros clasificados de los ocho grupos en los que se dividirá la primera ronda lograrán el billete para la segunda, que se disputará en la ciudades de Hannover y Colonia.

El LANXESS Arena de Colonia albergará, por su parte, los encuentros de cuartos de final, las semifinales, así como el partido por el bronce y la final de un Mundial que arrancará el 13 de enero y concluirá el 31 de enero de 2027.

Brasil y Chile, al bombo 3; Uruguay, al 4

La selección brasileña, cuartofinalista en el Mundial disputado en 2025 en Croacia, Dinamarca y Noruega, afrontará el sorteo desde el bombo 3, al igual que Chile, que no se pierde una fase final de un Campeonato del Mundo desde que debutó en el de Suecia 2011.

Completará la participación sudamericana la selección de Uruguay, que regresa a una fase final tras perderse la última cita y que afrontará el sorteo desde el bombo 4.

– Bombo 1: Dinamarca, Alemania, Croacia, Islandia, Portugal, Suecia, Egipto y Argentina.

– Bombo 2: Ganador Francia-Chequia, Ganador del Finlandia/Montegro vs Eslovenia, Ganador del Turquía/Rumanía vs Noruega, Ganador del Serbia/Lituania vs Hungría, Ganador del Georgia/Israel vs España, Ganador del Suiza-Italia, Ganador del Bosnia/Kosovo vs Islas Feroe y Ganador del Ucrania/Eslovaquia vs Macedonia.

– Bombo 3: Ganador Países Bajos/Grecia vs Bélgica, Ganador del Polonia/Letonia vs Austria, Brasil, Baréin, Túnez, Cabo Verde, Chile y Ganador del Campeonato de Norteamérica y el Caribe

– Bombo 4: Catar, Kuwait, Japón, Argelia, Angola, Urugay, equipo invitado 1 y equipo invitado 2.EFE

jv/ism