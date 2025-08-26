Argentina sufre, Venezuela revive y Panamá queda eliminado en el AmeriCup 2025

Redacción Deportes, 25 ago (EFE).- La selección de Argentina, actual campeona del torneo, sufrió más de la cuenta para imponerse este lunes a Colombia, mientras que Venezuela derrotó a Panamá y lo dejó sin opciones en el torneo de baloncesto FIBA AmeriCup 2025, que se disputa en Managua, Nicaragua.

La última jornada de la fase de grupos de las zonas B y C del campeonato se jugó este lunes.

Panamá 73-77 Venezuela

Venezuela superó a Panamá por 77-73 en un juego del grupo B que se definió en los instantes finales.

El base David Cubillán fue la figura del conjunto vinotinto al anotar 15 puntos en 32 minutos de acción. También destacaron Yohanner Sifontes, con 14 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, y Yefferson Guerra, que aportó 11 tantos, 9 rebotes y 4 asistencias.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Ronald Guillén consiguió su primera victoria en el torneo y mantiene vivas las esperanzas de clasificar como uno de los mejores terceros.

Por Panamá, que quedó eliminado tras sumar su tercera derrota consecutiva, el más sobresaliente fue Ezequiel Bell, con 20 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias.

Argentina 84-83 Colombia

Una canasta de Nicolás Brussino a falta de dos segundos le dio a Argentina un dramático triunfo por 84-83 sobre Colombia en partido del grupo C.

El equipo cafetero, con Brian Angola como máximo anotador (22 puntos), complicó seriamente a los argentinos en el segundo y cuarto períodos.

La victoria albiceleste, pese a la ausencia por suspensión de Francisco Caffaro, se construyó sobre la brillante actuación de Juan Fernández, autor de un doble-doble con 36 puntos y 16 rebotes.

También fueron clave los 20 puntos de Gonzalo Corbalán y la conducción de José Vildoza, quien sumó 10 unidades y repartió 5 asistencias.

Con este resultado, Argentina cerró el grupo C con balance de 2 victorias y 1 derrota, y aseguró su clasificación a la siguiente fase. Colombia terminó con registro de 1-2 y aún aspira a avanzar como uno de los mejores terceros.

Argentina espera el desenlace del partido entre República Dominicana y Nicaragua, tercero en la programación, que definirá su posición final en el grupo C.

En el último encuentro de la jornada, las selecciones de Canadá y Puerto Rico se disputan el primer lugar del grupo B. EFE

