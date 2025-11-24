Argentina sufre al final pero supera 3-2 a Polonia y es el líder en solitario

2 minutos

Redacción Deportes, 24 nov (EFE).- La selección de Argentina derrotó por 3-2 a Polonia en la segunda jornada del grupo A del Mundial de Filipinas de fútbol sala y quedó como líder en solitario al sumar seis puntos en dos encuentros, ante un rival que nunca bajó los brazos pese a irse al descanso con un 3-0 en contra.

Tras un inicio muy disputado y con acciones de ida y vuelta, la Albiceleste abrió el marcador gracias a una gran recuperación de Ontiveros, que comandó un contragolpe perfecto y cedió el balón a Silvina Navas. La jugadora argentina definió de primera ante la salida de la guardameta polaca, en el minuto 8.

El segundo tanto llegó apenas dos minutos después. Tras un córner desde la izquierda, Agostina Chiesa recogió un balón suelto cerca del área y superó a la portera con un remate preciso.

En el otro extremo de la cancha, Trinidad D’Andrea respondió con solvencia para mantener su portería a cero. El buen trabajo defensivo permitió a Argentina ampliar la diferencia: Lucía Rossi, tras una jugada ensayada en un saque de esquina, conectó un potente disparo que estableció el 3-0.

La nota negativa para el conjunto sudamericano llegó justo al finalizar la primera parte: tras un cruce de palabras con una rival, la árbitra decidió expulsar a Silvina Navas por doble amonestación.

A raíz de la expulsión, Argentina inició el segundo tiempo en inferioridad numérica, situación que aprovechó Aga Bala para descontar con un remate que se coló en el ángulo y puso el 3-1.

Pese al golpe temprano, el equipo dirigido por su seleccionador mantuvo el orden y la calma, y logró sostener la ventaja hasta el minuto 38. Fue entonces cuando Anna Choras, actuando como portera-jugadora, sacó un potente disparo de media distancia que se convirtió en el 3-2. Sin embargo, el marcador ya no volvió a moverse. EFE

1010552

jmd/og