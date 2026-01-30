Argentina sugiere a sus ciudadanos no viajar a Cuba por «deterioro de condiciones de vida»

Buenos Aires, 30 ene (EFE).- El Gobierno de Argentina recomendó este viernes a sus ciudadanos no viajar a Cuba ante el «deterioro de las condiciones de vida» en la isla, y sugirió a quienes residen allí que se mantengan «atentos a la situación».

«Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación», expresó la Cancillería argentina en un comunicado.

En el texto oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que en Cuba se registran «faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que su país podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, indicando que la isla «constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.»

Este viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió y afirmó que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, el presidente argentino, Javier Milei, ha endurecido el discurso diplomático hacia Cuba, ha reducido los gestos de cooperación política y se ha alineado con Washington en materia de política exterior. EFE

