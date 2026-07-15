Argentina vibra antes de la semifinal: «Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo»

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Andrea Montolivo

Atlanta (EE.UU.), 15 jul (EFE).- La hinchada argentina tomó Atlanta este miércoles a pocas horas de la semifinal del Mundial que disputa contra Inglaterra, y lo hace con sonoros cánticos enfrente del Mercedes-Benz Stadium al ritmo del lema «Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo».

Miles de aficionados llegaron al futurista estadio de Atlanta con más de cuatro de antelación respecto al arranque del encuentro, fijado a las 15.00 locales.

Con camisetas, banderas, trompetas y rostros pintados con blanco y celeste, la hinchada argentina se prepara para un partido de alto significado simbólico.

En juego, el último billete para la final del MetLife Stadium de Nueva Jersey contra España, pero también el orgullo nacional, la memoria de los grandes duelos con Inglaterra que también tuvieron trasfondo político.

Uno de los cánticos más entonados menciona las islas Malvinas y la guerra por su control con Inglaterra en 1982.

«Por Malvinas. Por el Diego. Por la última de Leo. Argentina, quiero verte bicampeón», cantan los hinchas argentinos.

Argentina no solo contará con el apoyo de sus aficionados sudamericanos, sino también de muchos fans procedentes del extranjero.

Es el caso de un padre e hijo de China, que residen en Nashville (Tennessee, Estados Unidos), que informaron a EFE de que pagaron 10.000 dólares cada uno para ver el partido del Mercedes-Benz Stadium.

«Terminará 2-2 o 1-1 e irán a la prórroga. De ahí dependerá de Messi. Si se despierta, ganará Argentina», dijo el hombre a EFE.

A pesar del alto contenido simbólico del partido, el seleccionador Lionel Scaloni intentó bajar la tensión en la rueda de prensa de la víspera.

«La realidad es que es un partido de fútbol, no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y nosotros no podemos hacer mucho. Esto es un partido de fútbol. Mezclarlo sería una locura, en esta época en la que están pasando cosas en otros lados del mundo, hay otras guerras, no nos tenemos que confundir», afirmó.

«En la época en la que vivimos es justo tener memoria de esa gente que ha perdido a sus seres queridos, pero no mezclemos las cosas. Por favor, ¿qué culpa tienen los jugadores de ahora? Eso fue muy triste y lo recordamos, pero estamos equivocados si mezclamos las cosas, por favor», agregó. EFE

am/hbr

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