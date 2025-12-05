Argentina vuelve a mercados globales con un bono en dólares a 4 años con una tasa de 6,5 %

1 minuto

Buenos Aires, 5 dic (EFE).- Argentina volverá a los mercados financieros internacionales con la colocación de un bono en dólares a cuatro años, con un interés del 6,5 %, para cubrir parte de los vencimientos de deuda que el país debe cubrir en enero, anunció este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo.

«Vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas. La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas», señaló Caputo en una entrevista con el canal América 24.

El nuevo instrumento, que será emitido bajo legislación argentina, permitirá al Tesoro cubrir parcialmente los pagos de deuda externa de enero por alrededor de 4.300 millones de dólares, correspondientes a bonos AL30 y AL29 sin afectar a las reservas netas del Banco Central. EFE

lgu/rcf