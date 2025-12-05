Argentina vuelve a mercados globales con un bono en dólares a 4 años con una tasa de 6,5 %

2 minutos

Buenos Aires, 5 dic (EFE).- Argentina volverá a los mercados financieros internacionales después de casi ocho años con la colocación de un bono en dólares a cuatro años, con un interés del 6,5 %, para cubrir parte de los vencimientos de deuda que el país debe cumplir en enero, anunció este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo.

«Vamos a salir con un bono a cuatro años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas. La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas», señaló Caputo en una entrevista con el canal América 24.

El nuevo instrumento, que será emitido bajo legislación argentina, permitirá al Tesoro cubrir parcialmente los pagos de deuda externa de enero de 2026 por alrededor de 4.300 millones de dólares, correspondientes a bonos AL30 y AL29 sin afectar las reservas netas del Banco Central.

El llamado a licitación del BONAR 2029N fue oficializado por el Ministerio de Economía, que aclaró que el bono pagará el capital íntegro al vencimiento, previsto para el 30 de noviembre de 2029.

La tasa final dependerá del precio de colocación determinado en la subasta, que se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre, mientras que la liquidación de la operación será el viernes 12 del mismo mes.

«En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA», destacó la Secretaría de Finanzas en un comunicado oficial.

El presidente Javier Milei celebró la medida a través de X: «Volvimos al mercado de capitales con un bono a 2029 con cupón del 6,5% bajo ley local».

Caputo destacó que el país suramericano no pretende cubrir la totalidad de los vencimientos de enero únicamente con esta colocación, sino combinarla con operaciones de reposición con bancos internacionales.

Argentina, cuyo nivel de riesgo país es actualmente de 634 puntos básicos, no coloca deuda en los mercados internacionales desde 2018 por las altas tasas de interés que debería convalidar.

El Banco Central de Argentina ha tenido dificultades para acumular reservas monetarias, que actualmente rondan los 41.882 millones de dólares. EFE

lgu/pd/gad