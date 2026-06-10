Argentina y Brasil se medirán en la primera fase

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Redacción deportes, 10 jun (EFE).- La selección argentina de balonmano, vigente campeona de la Confederación Sudamericana y Centroamericana, se enfrentará con los equipos de Francia, Brasil y Kuwait en la primera fase del Mundial de Alemania 2027, según deparó el sorteo celebrado este miércoles en Múnich.

El conjunto argentino, que afrontó el sorteo como cabeza de serie, disputará los encuentros de la primera ronda en el Porsche Arena de Stuttgart, sede del grupo D.

En el caso de lograr una de las tres primeras plazas del grupo los Gladiadores se medirán en la segunda fase, que se disputará en Colonia, con los tres primeros clasificados del grupo C, que conforman Croacia, España, Chile y Turquía.

De este modo, se revivirá en la primera fase del torneo el gran clásico del balonmano sudamericano entre Argentina y Brasil, séptimo clasificado en el último Mundial.

Por su parte Chile disputará los encuentros de la primera fase en el SAP Garden de Múnich, tras quedar encuadrada en el grupo C junto con los equipos de Croacia, vigente subcampeona del mundo, España, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, y Turquía.

El cuarto representante sudamericano, la selección de Uruguay, que afrontó el sorteo desde el cuarto y último bombo, se medirá en la primera ronda con Alemania, vigente subcampeona olímpica y europea, Serbia y Túnez en la ciudad de Múnich, sede del grupo A.

– Grupo A (Múnich)

Alemania, Serbia, Túnez y Uruguay

– Grupo B (Stuttgart)

Egipto, Italia, Cabo Verde y Arabia Saudí

– Grupo C (Múnich)

Croacia, España, Chile y Turquía

– Grupo D (Stuttgart)

Argentina, Francia, Brasil y Kuwait

– Grupo E (Kiel)

Suecia, Noruega, Grecia y Catar

– Grupo F (Magdeburgo)

Portugal, Islas Feroe, Polonia y Argelia

– Grupo G (Kiel)

Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos y Angola

– Grupo H (Magdeburgo)

Islandia, Macedonia del Norte, Baréin y Japón

EFE

jv/sab