Argentina y Corea del Sur firman un memorando para la cooperación en minerales críticos

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Argentina y Corea del Sur firmaron un memorando para fortalecer la cooperación en materia de minerales críticos con foco en el litio, en el marco de la visita a Buenos Aires del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, informó la Cancillería local.

El acuerdo «busca promover inversiones y proyectos conjuntos en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento» de minerales críticos, dijo en X el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno.

El memorando fue firmado en la sede de la Cancillería argentina por Quirno y el ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea de Sur, Kim Jeong Kwan.

Argentina es el quinto productor mundial de litio, mineral clave para la transición energética.

Lee Jae Myung, se reunió el viernes en Buenos Aires con su par argentino, Javier Milei, en la primera visita oficial de un jefe de Estado surcoreano al país sudamericano en 22 años, informaron fuentes oficiales.

La reunión entre ambos líderes, y luego entre sus gabinetes de ministros, se centró en «el fortalecimiento de la relación bilateral, la ampliación del comercio y las inversiones, la cooperación en minerales críticos y energía, y el desarrollo de proyectos conjuntos en sectores estratégicos», informó la Presidencia argentina.

El gobierno argentino también aprobó el viernes el acceso de la empresa surcoreana Posco a los beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su proyecto de extracción de litio Sal de Oro, en Salta (noroeste).

«Con una inversión de 547 millones de dólares, el proyecto permitirá producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio y generará exportaciones por más de 300 millones de dólares al año», informó el ministerio en X.

La escala en Buenos Aires fue el cierre de una gira sudamericana del mandatario surcoreano que incluyó visitas previas a Brasil y Chile.

Chile y Corea del Sur también firmaron el jueves en Santiago un memorando de entendimiento para colaborar en la industria de minerales críticos como el cobre y el litio.

tev/lb