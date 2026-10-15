Argentina y EE.UU. firman una enmienda a su acuerdo sobre comercio e inversiones

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Buenos Aires, 15 oct (EFE).- Argentina y los Estados Unidos firmaron un protocolo de enmienda al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI, por sus siglas en inglés), suscrito en febrero pasado por ambos países.

La enmienda fue firmada por el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el canciller argentino, Pablo Quirno, durante un encuentro en Washington, donde el presidente argentino, Javier Milei, concluye este jueves una visita.

Según informaron fuentes oficiales, esta enmienda permitirá remitir el ARTI al Parlamento argentino para su ratificación.

«Estados Unidos reafirma su compromiso con el trato arancelario de ‘nación más favorecida’ para los productos argentinos en los términos acordados y reconoce el cumplimiento por parte de Argentina de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo», expresó Quirno en un mensaje en redes sociales.

El ARTI, firmado en febrero pasado, incluye compromisos en materia de comercio, inversiones, regulación, estándares técnicos, propiedad intelectual y comercio digital, entre otros.

La enmienda al acuerdo busca actualizar su letra luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos fallara en contra de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones de diversas partes del mundo.

El texto actualizado suprime las referencias específicas a los aranceles recíprocos alcanzados por el fallo del Supremo, manteniendo el tratamiento arancelario de ‘nación más favorecida’ para los productos argentinos.

El Gobierno de Javier Milei considera a Estados Unidos -junto con Israel- su principal aliado en materia de política exterior.

Estados Unidos es uno de los principales países inversores en Argentina y uno de los mayores socios comerciales del país suramericano. EFE

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