Argentina y EEUU ausentes de la declaración en defensa de LGTBI firmada por 30 países

Toronto (Canadá), 19 ago (EFE).- Con la ausencia de Argentina, Estados Unidos e Italia, entre otros, una treintena de países integrantes de la Coalición por la Igualdad de Derechos denunciaron este martes en Ottawa el «alarmante aumento de la retórica» contra la comunidad LGBTI en todo el mundo y expresaron su compromiso de «proteger y promover» los derechos humanos.

Entre los firmantes de la declaración están las embajadas de países como España, el Reino Unido, Francia, Alemania, la delegación de la Unión Europea (UE), Colombia, Chile, Honduras, México y Uruguay, mientras destacan las ausencias de otros como Estados Unidos, Argentina, Italia o Japón, además de la India, Rusia y China.

La declaración, que se produce pocos días antes de que se celebre en Ottawa el Día del Orgullo, señala la importancia de defender los derechos humanos.

«En un momento de creciente división y polarización, es más importante que nunca reafirmar que los derechos humanos son universales, indivisibles y no negociables. Nadie debería enfrentarse a la discriminación, la violencia o la exclusión por ser quien es o por a quién ama», señaló el texto.

Tras denunciar el «alarmante aumento de la retórica» contra la comunidad LGBTI, los firmantes expresan su especial preocupación por «el impacto desproporcionado en la juventud, que sigue enfrentándose a mayores tasas de violencia, problemas de salud mental y falta de vivienda».

«Ante estos desafíos, reafirmamos nuestro compromiso de proteger y promover los derechos humanos a través de la cooperación multilateral, las instituciones internacionales y las sólidas alianzas con la sociedad civil», añadieron.

El texto finalizó afirmando que «el derecho a vivir libre de discriminación, violencia y miedo, independientemente de la orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales, es una libertad fundamental a la que todos tienen derecho».

La Coalición por la Igualdad de Derechos, un organismo intergubernamental creado en 2016 por 44 países con el objetivo de proteger los derechos de las personas LGBTI, está copresidida por Colombia y España para el periodo 2024-2026. EFE

