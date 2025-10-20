Argentina y EEUU firman acuerdo de estabilización cambiaria por 20.000 millones de dólares

Buenos Aires, 20 oct (EFE).- El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes la firma de un «acuerdo de estabilización cambiaria» por 20.000 millones de dólares con Estados Unidos, que había sido prometido en las últimas semanas por el Gobierno de Donald Trump al de Javier Milei y que tiene por objetivo «contribuir a la estabilidad macroeconómica» del país suramericano. EFE

