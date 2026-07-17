Argentina y España, bajo la amenaza del humo, ultiman detalles para la final del Mundial

afp_tickers

Compartir

4 minutos

Un invitado indeseado amenaza con presentarse en las prácticas de Argentina y España, a dos días de la final del Mundial: el humo de incendios forestales en Canadá se ha extendido hasta Nueva Jersey, en Estados Unidos, donde los finalistas entrenan este viernes.

Una neblina difusa cubrió el jueves localidades de Nueva Jersey aledañas, adonde la Albiceleste y la Roja prevén realizar sus penúltimas prácticas antes de batirse el domingo en el MetLife Stadium en East Rutherford.

La sede de la contienda por el título también está situada en Nueva Jersey y queda a las afueras de la ciudad de Nueva York, también afectada por la fumarada llegada desde la provincia canadiense de Ontario.

Las autoridades estadounidenses han alertado que millones de personas están expuestas a una calidad del aire muy degradada y animaron a los habitantes de varios estados del noreste a pasar el menor tiempo posible al aire libre.

«La mala calidad del aire puede ser peligrosa para cualquiera», escribió el Departamento de Protección Medioambiental de Nueva Jersey en X.

Este viernes, los organizadores del Mundial 2026 aseguraron que «siguen de cerca» el tema del humo de los incendios forestales en Canadá.

«Ha habido conversaciones al respecto, tenemos a un representante del Servicio Meteorológico Nacional trabajando junto a la FIFA, por lo que estamos siguiendo la situación muy de cerca», declaró Andrew Giuliani, quien encabeza el grupo de trabajo de la Casa Blanca para la organización del torneo, durante una rueda de prensa en Nueva York.

Además del humo, entrada la noche del jueves también se percibía olor a quemado en Parsippany, a diez minutos en auto de East Hanover, sede del centro de entrenamiento de España.

«Es abrumador, es muy fuerte aquí. Es realmente obvio, puedes olerlo, es muy intenso», dijo a la AFP Guy Henri, un inversionista de 66 años.

– Se esperan lluvias –

En Morristown, Nueva Jersey, sitio de práctica elegido por el equipo de Lionel Messi, según la prensa argentina, la valoración de la calidad del aire era «muy poco saludable» la noche del jueves.

Para East Hanover y East Rutherford era «poco saludable» debido a las partículas finas procedentes de los incendios, según el sitio oficial del gobierno que mide la calidad del aire.

Meteorólogos consultados por medios locales prevén fuertes lluvias el sábado, lo que debería contribuir a dispersar el humo de la región y evitar mayores riesgos en la final entre los vigentes campeones de Sudamérica y de Europa.

«Es verdad que en el ambiente se puede oler un poco, la sensación y ver que hay humo, pero ante un partido tan importante como es una final de un Mundial, tienes que intentar abstraerte lo máximo posible de factores externos», explicó el futbolista español Mikel Merino durante un encuentro con la prensa antes del entrenamiento en East Hanover, donde la Roja se instaló tras eliminar el martes a Francia (2-0).

Sobre la final, Merino calificó de «reto mayúsculo» y «motivación increíble» el enfrentarse a Argentina y tratar de frenar al capitán de la Albiceleste.

También considera clave «controlar la intensidad y la asiduidad de los duelos». «Confiamos en que cuanto menos tiempo pase el balón por cada uno de nosotros, menos tiempo tendrá el rival para hacer faltas», declaró.

Los campeones defensores, por su parte, aterrizaron la noche del jueves en Nueva Jersey después de protagonizar una nueva dramática victoria desde atrás contra Inglaterra (2-1) el miércoles en Atlanta.

Ambos equipos, que protagonizarán una final inédita en la Copa del Mundo, entrenarán a puertas cerradas.

– Incendios afectan estreno de Lewandowski –

Al MetLife Stadium, sede a cielo abierto de la gran final, deben asistir más de 80.000 espectadores, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según ha dicho el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

Otras decenas de miles de personas son esperadas para ver la transmisión del juego definitivo en el Central Park de Manhattan, en Nueva York.

El humo de estos fuegos provocó el aplazamiento del partido entre el Chicago Fire y el Vancouver Whitecaps, el primero desde la llegada del polaco Robert Lewandowski a la liga norteamericana de fútbol (MLS).

El juego debía jugarse el jueves en Chicago, en el centro-oeste de Estados Unidos. La ciudad es la capital de Illinois, uno de los estados más afectados por la fumarada.

Los incendios forestales en Canadá han arrasado al menos 1,9 millones de hectáreas este año, menos que en 2023, año récord, y que en 2025, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales.

raa/ag/mcd/cl