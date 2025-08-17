Argentina y México ganan oros en el ciclismo de ruta de los Juegos Panamericanos
Luque (Paraguay), 17 ago (EFE).- Los equipos de Argentina y México ganaron este domingo, respectivamente, las pruebas femenina y masculina del ciclismo de ruta, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.
La argentina Julieta Benedetti se alzó con la medalla de oro al completar el recorrido en 2 horas, 51 minutos y 19 segundos, mientras que la ecuatoriana Natalie Revelo se quedó con la plata al llegar en 2h51:20.
La colombiana Natalia Garzón se tuvo que conformar con el bronce al arribar a apenas un segundo de Revelo, con 2h51:21.
En la competencia masculina, el mexicano José Antonio Prieto se colgó el oro tras parar el reloj en 3h18:34, casi el mismo tiempo que el uruguayo Ciro Pérez, que obtuvo plata, y el argentino Octavio Salmón, que ganó bronce. EFE
laa/car
(foto)