Argentina y Países Bajos repetirán la final de 2023

Redacción deportes, 11 dic (EFE).- Argentina y Países Bajos repetirán el próximo sábado la última final del Mundial junior de Hockey Hierba femenino de Santiago de Chile, tras la victoria en semifinales de «las Leoncitas» sobre China (3-0) y de las neerlandesas sobre Bélgica en los penaltis «shoot-out» (0-0/3-0).

Milagros Alastra, en dos ocasiones de penalti córner, y Zoe Díaz firmaron los goles del equipo que dirige Juan Martín, en un choque en el que esta última fue elegida jugadora del partido y otorgó a Argentina la posibilidad de resarcirse de la decepción de hace dos años, cuando las neerlandesas se hicieron con el título también en Chile.

«Las Leoncitas», dos veces campeonas, en 2021 y en 2005, perdieron por «shoot-out» (2-2/4-1) la última final y llegarán a la del sábado tras la victoria sobre China en semifinales y las previas sobre Alemania (1-2) en cuartos, más las goleadas sobre Gales (8-0) y Zimbabue (13-0) y el empate con Bélgica (1-1) en la fase de grupos.

Países Bajos, cinco veces campeón, sufrió hasta los penaltis para repetir presencia en la final del estadio Nacional, después de acabar sin goles el tiempo reglamentario frente a Bélgica. Guusje Moes, Eline Jansen y la portera Maud van den Heuvel, luego jugadora del partido, sentenciaron con un 3–0.

En los duelos anteriores las neerlandesas golearon a Chile (10-0), Japón (0-8) y Malasia (13-0) en la fase de grupos y también lo hicieron frente a Inglaterra (8-2) en cuartos de final. EFE

