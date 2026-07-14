Argentina YPF Luz pide registro a Comisión de Valores de EEUU para eventual salida a bolsa

Compartir

2 minutos

Buenos Aires, 14 jul (EFE).- La empresa argentina YPF Luz, dedicada a la generación de energía eléctrica, solicitó su registro ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, en inglés), paso que abre la posibilidad a una eventual cotización de sus acciones en ese mercado.

La compañía informó que presentó públicamente ante la SEC una declaración de registro «vinculada a una eventual oferta pública inicial de acciones ordinarias Clase B de uno de sus accionistas».

«Se trata de un paso formal dentro de un proceso sujeto a la aprobación regulatoria correspondiente y a las condiciones de mercado. La declaración de registro aún no se encuentra vigente, por lo que no se pueden vender valores ni aceptar ofertas de compra hasta que ello ocurra», dijo YPF en una breve declaración a la prensa.

En YPF Energía Eléctrica (YPF Luz) participan la petrolera argentina YPF, con un 75,01 % de las acciones, y la sociedad BNR Power -participada a partes iguales por la estadounidense GE Vernova y el fondo de inversión estatal chino Silk Road Fund-, que tiene el restante 24,99 % del capital social.

La compañía, que opera desde 2013, tiene una capacidad instalada total de 3,8 gigavatios y abastece el 10 % de la demanda eléctrica de Argentina a partir de 17 activos, entre parques de generación de energía renovable y centrales térmicas, distribuidos en ocho provincias.

Actualmente, YPF Luz construye un proyecto de almacenamiento de baterías de 90 megavatios en la central de generación Dock Sud.

El paso dado este martes por YPF Luz sigue al concretado recientemente por la también generadora de electricidad argentina Genneia, que el pasado 2 de julio solicitó registro ante la SEC -el regulador de los mercados bursátiles en Estados Unidos-, un paso necesario para luego pedir la realización de una oferta pública inicial (IPO, en inglés) en Wall Street.

La última vez que una empresa argentina hizo una IPO en ese mercado fue en 2018, cuando la también generadora eléctrica Central Puerto salió a la Bolsa de Nueva York. EFE

nk/gad