Argentino se hace pasar por cubano para obtener la ciudadanía estadounidense, acusa fiscal

2 minutos

Miami, 9 sep (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una demanda para desnaturalizar a un argentino que obtuvo ilegalmente su ciudadanía estadounidense al afirmar falsamente que había nacido en Cuba y ser beneficiado por la Ley de Ajuste de Refugiados para cubanos.

La demanda presentada en el tribunal federal de Orlando (Florida) acusa a Fernando Adrián Moio Bartolini, de 50 años, de explotar el sistema migratorio estadounidense al obtener ilegalmente el máximo beneficio migratorio otorgado en Estados Unidos.

“El Departamento de Justicia está comprometido a preservar la integridad de la ciudadanía estadounidense y luchará enérgicamente para lograr la desnaturalización de los estafadores que mienten para obtener beneficios migratorios”, dijo en un comunicado Brett A. Shumate, fiscal de la División Civil del Departamento de Justicia.

La querella legal alega que en 2013 Moio Bartolini, nacido en Argentina y residente de Windermere (Florida) fue condenado por fraude de pasaporte.

Durante ese proceso penal, admitió que, tras ingresar a Estados Unidos con una visa de visitante, compró un certificado de nacimiento cubano falso, obtuvo un pasaporte cubano falso y solicitó la residencia permanente en Estados Unidos bajo la Ley de Ajuste Cubano, alegando ser originario de la isla, según documentos judiciales.

Tras obtener la naturalización ilegalmente, el argentino obtuvo fraudulentamente un pasaporte estadounidense, declarando en su solicitud que había nacido en Cuba.

El fraude se descubrió cuando Moio Bartolini intentó ingresar a Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami y un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reconoció su acento argentino y lo arrestó.EFE

amv/dte/gpv