Argentino Vegetti llega a Paraguay a incorporarse a Cerro Porteño con «gran expectativa»

Asunción, 21 ene (EFE).- El delantero argentino Pablo Vegetti, exjugador del brasileño Vasco da Gama, llegó este miércoles a Paraguay para incorporarse como refuerzo de Cerro Porteño con una «gran expectativa», ante el desafío de sumarse a un club que, aseguró, exige «ganar todo el tiempo».

«Me gustan los desafíos, por eso estoy acá. Ya tengo ganas de ponerme a disposición del entrenador, estar con mis compañeros», dijo el atacante de 37 años a los periodistas en el aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción.

Vegetti, quien firmará un contrato de tres años con Cerro Porteño, calificó al club como un «grande de América» que exige «ganar todo el tiempo».

«Vestir la camisa de este club exige mucho, como el club que estaba antes, que era Vasco, que exige todo el tiempo, así que uno está acostumbrado a eso», agregó.

El argentino es el fichaje estrella del Ciclón de Barrio Obrero de este año, con quien espera defender la Supercopa y la liga local, así como trascender en la Copa Libertadores.

El vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, aseguró el lunes a la radio local ABC Cardinal que Vegetti decidió fichar por el cuadro Azulgrana para jugar por primera vez en su carrera la Copa Libertadores, y por la seguridad que le ofrece un contrato de «tres años con muchos bonos por meter goles, por jugar partidos, por clasificaciones en copa».

Vegetti militó desde agosto de 2023 en Vasco da Gama, con el que disputó 140 partidos oficiales y anotó 60 goles.

Los 27 tantos que el argentino marcó con la camiseta de Vasco da Gama en 2025 lo convirtieron en el máximo goleador del fútbol brasileño de ese año.

Antes de su incursión en Brasil, Vegetti defendió clubes como Belgrano, Instituto de Córdoba, Ferrocarril Oeste, Gimnasia y Esgrima de La Plata en su país, así como el Rangers de Talca chileno, entre otros.EFE

nva/jpd