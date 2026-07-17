Argentinos agotan vuelos para viajar a la final ante España del Mundial 2026

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Buenos Aires, 17 jul (EFE).- Los vuelos que Aerolíneas Argentinas añadió a su programación ante la fuerte demanda de pasajes para viajar a los Estados Unidos desde el país sudamericano con vistas a la final del Mundial de fútbol 2026 ante España se agotaron en solo un día, confirmaron este viernes a EFE fuentes de la compañía.

Tras el triunfo de Argentina en semifinales ante Inglaterra el pasado miércoles, la compañía añadió a su programación dos vuelos a Nueva York que se pusieron a la venta esa misma noche y el jueves ya estaban agotados.

«Se vendió todo. Tampoco quedan plazas para Miami, con dos vuelos por día», indicaron a EFE fuentes de la línea aérea.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Para reforzar su programación Aerolíneas añadió dos vuelos (para este viernes por la noche y para el sábado por la mañana) desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, y el aeropuerto internacional John F. Kennedy, de Nueva York, operados con aviones Airbus A330, «permitiendo a los pasajeros llegar a destino con anticipación para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo», informó la compañía.

Además, la compañía cuenta con dos vuelos diarios de Buenos Aires a Miami durante estos días previos a la final, para ampliar las alternativas de conexión hacia Nueva York.

Aunque los boletos para todos estos vuelos ya están vendidos, las fuentes de la compañía consultadas por EFE recomendaron a los interesados en viajar que revisen la web de la empresa «porque hay reservas pendientes de emisión y algún lugar puede aparecer» en el último minuto. EFE

nk/mra