Argentinos agotan vuelos para viajar a la final ante España del Mundial 2026

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(Actualiza con decisión de la compañía de fletar un vuelo más)

Buenos Aires, 17 jul (EFE).- Los vuelos que Aerolíneas Argentinas añadió a su programación ante la fuerte demanda de pasajes para viajar a los Estados Unidos desde el país sudamericano con vistas a la final del Mundial de fútbol 2026 ante España se agotaron en solo un día, confirmaron este viernes a EFE fuentes de la compañía.

Tras el triunfo de Argentina en semifinales ante Inglaterra el pasado miércoles, la compañía añadió a su programación dos vuelos a Nueva York que se pusieron a la venta esa misma noche y el jueves ya estaban agotados.

«Se vendió todo. Tampoco quedan plazas para Miami, con dos vuelos por día», indicaron a EFE fuentes de la línea aérea.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Para reforzar su programación Aerolíneas añadió dos vuelos (para este viernes por la noche y para el sábado por la mañana) desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, y el aeropuerto internacional John F. Kennedy, de Nueva York, operados con aviones Airbus A330, «permitiendo a los pasajeros llegar a destino con anticipación para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo», informó la compañía.

Además, la compañía cuenta con dos vuelos diarios de Buenos Aires a Miami durante estos días previos a la final, para ampliar las alternativas de conexión hacia Nueva York.

Tras agotarse los billetes, Aerolíneas Argentinas anunció este viernes en un comunicado que sumará un tercer vuelo especial a Nueva York, con salida desde Ezeiza el sábado por la noche, «para todos aquellos que quieran viajar a alentar a la selección argentina de cara a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026».

El nuevo vuelo contará con una tarifa para el tramo de ida desde 2.200 dólares más impuestos.

«La decisión se tomó después de que los dos vuelos especiales anunciados previamente se completaran en menos de 12 horas, reflejando la fuerte demanda de pasajeros para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo», indicó la empresa. EFE

nk/mra