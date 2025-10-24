Argentinos Juniors derrotó a Belgrano y sacó pasaje a la final de la Copa Argentina

Buenos Aires, 23 oct (EFE).- Argentinos Juinors logró revertir una desventaja inicial para imponerse por 2-1 ante Belgrano de Córdoba y se clasificó a la final de la Copa Argentina, donde aguarda por el vencedor de la otra semifinal que este viernes disputarán River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza.

El ‘Pirata’ cordobés tomó el dominio del tanteador con un gol de Lucas Zelarayán (m.36), pero el ‘Bicho’ lo remontó con las conquistas de Hernán López Muñoz (m.59) y Tomás Molina (m.82), de penalti, en un encuentro disputado en el Estadio Gigante de Arroyito, de Rosario.

De esta manera, Argentinos Juniors sigue en camino a su primera Copa Argentina y su sexto título luego de los dos internacionales (Copa Libertadores 1985 y Copa Interamericana 1986) y los tres nacionales (Metropolitano 1984, Nacional 1985 y Clausura 2010).

Su rival en la final surgirá del vencedor de la otra semifinal, que este viernes disputarán River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza, en el Estadio Mario Kempes de Córdoba.

Esta es la decimoquinta edición de la Copa Argentina, cuyo campeón clasificará a la Copa Libertadores del año próximo y disputará la Supercopa Argentina.

En el palmarés de este torneo hay cuatro conquistas de Boca Juniors (1969, 2011-12, 2014-15, 2019-20), tres de River Plate (2015-16, 2016-17, 2018-19) y una de Rosario Central (2017-18), Central Córdoba de Santiago del Estero (2024), Arsenal (2012-13), Estudiantes de La Plata (2023), Huracán (2013-14) y Patronato de Paraná (2022). EFE

