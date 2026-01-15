Argentinos lideran el mercado en la liga chilena, segunda con más foráneos en Suramérica

María José Rey

Santiago de Chile, 15 ene (EFE).- El mercado de fichajes de la liga chilena para la temporada 2026 es dominado por jugadores argentinos, con el veterano delantero Lucas Pratto como el nombre más importante entre los contratados hasta la fecha por clubes de una Primera División que prefiere la experiencia frente a la apuesta juvenil y que es la segunda liga suramericana con más extranjeros detrás de la peruana.

De los 29 fichajes anunciados, los futbolistas argentinos son 18 y le siguen los uruguayos, con 5, mientras que la posición del campo más buscada ha sido la de los volantes, con 10, uno más que el número de los delanteros fichados, que se proyectan a terminar como los más codiciados en un mercado de bajo perfil económico.

El actual campeón chileno, Coquimbo Unido, apostó para reforzar su ataque por la experiencia de una figura con un pasado relevante en el continente como Pratto, para fortalecerse de cara a su segunda participación en la Copa Libertadores.

Junto a Gonzalo Escalante, que llegó a Deportes La Serena, son los de mayor jerarquía entre los futbolistas que han aterrizado desde el exterior y que son parte del casi 24% total de foráneos jugando en Chile, apenas un 3% menos que los de la liga peruana.

Casi sin estrellas

Pratto, otrora goleador de River Plate y campeón de la Libertadores en 2018, arriba al fútbol chileno a la edad de 37 años, con chapa de futbolista de clase mundial, y es uno de los tres fichajes del equipo aurinegro, que tambié fichó al volante argentino Guido Vadalá y al defensa uruguayo Matías Fracchia.

Escalante, con 32 años, ha pasado la última década en las ligas más competitivas del mundo: LaLiga en España con el Eibar y el Alavés, y la Serie A de Italia con Lazio, donde incluso jugó la Champions League.

El otro club que apostó por refuerzos con rango fue Universidad de Chile, que trajo al ariete uruguayo Octavio Rivero, con categoría probada en Chile, México y Ecuador, pero con un periodo de pases que cerrará en febrero próximo todavía puede subir la posta si concreta la llegada del ariete argentino Juan Martín Lucero.

Los recien ascendidos apuestan fuerte

De todos los clubes chilenos, el de mayor cantidad de futbolistas traídos del exterior es Deportes Concepción, con seis, que le han servido al recién ascendido para renovar su columna vertebral.

En contrario, destaca que Universidad Católica apenas sumó al delantero Justo Giani, proveniente del Aldosivi argentino, considerando que volverá a participar en la Copa Libertadores luego de cuatro años.

El grupo de los tres grandes de Chile lo cierra Colo Colo, que tuvo más bajas que altas y solo ha traído a los defensores uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez. Dejó ir al volante Vicente Pizarro al Rosario Central argentino, y aún no está decidida la permanencia del extremo Lucas Cepeda, figura de la liga en 2025.

Apuesta por la experiencia frente a la explosión juvenil

El goleador de la liga chilena en las últimas seis temporadas ha sido el argentino Fernando Zampedri, recientemente nacionalizado, quien a sus 37 años brilla en un campeonato en el que predominan los extranjeros en la zona de ataque.

Las características de los fichajes en la liga chilena también trazan el perfil de un fútbol que prefiere la experiencia y el oficio sobre la explosión juvenil, con un promedio de edad de 27 años entre los 16 equipos de Primera División, que lo ubican en el sexto lugar de Suramérica. EFE

