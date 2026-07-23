Argentinos y españoles vibran juntos con Él Mató a un Policía Motorizado y León Benavente

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Brenda Hernández

Madrid, 23 jul (EFE).- A solo unos días de la final del Mundial de fútbol en la que la ‘Roja’ resultó victoriosa, argentinos y españoles se volvieron a encontrar este jueves en Madrid, pero esta vez para compartir una pasión que no entiende de rivalidades, la del rock.

La banda argentina Él Mató a un Policía Motorizado y el quinteto español León Benavente hicieron bailar y cantar a sus fans al ritmo del indie rock durante su presentación de este jueves en el marco del festival Noches del Botánico en Madrid.

La fiesta se inició con los platenses, para lo que sus admiradores esperaron bajo el sol en plena ola de calor en gran parte de España.

‘Navidad en Los Santos’ fue la primera canción del repertorio de los sudamericanos, que hicieron un recorrido por sus más de 20 años de carrera artística e interpretaron sus éxitos más famosos como ‘La noche eterna’, ‘Diamante roto’, ‘Medalla de oro’ y ‘Yoni B’.

En el momento más emotivo de la tarde se proyectó en las pantallas la frase “cuidarte siempre a vos en la derrota”, fragmento de uno de sus hits más populares, ‘El tesoro’, así como imágenes de Lionel Messi llorando tras la derrota del pasado domingo, mientras el recinto lo coreaba.

La agrupación de rock alternativo cerró su presentación con ‘Mi próximo movimiento’ al tiempo que el cielo se teñía de un naranja grisáceo a causa de los incendios en Almorox (Toledo), situación que no pasó desapercibida para el público, que aprovechó para tomar fotografías de ese atardecer tan particular.

“Gracias amigos de Madrid y felicidades por la Copa del Mundo”, fueron las últimas palabras sobre el escenario de Santiago Motorizado, vocalista, antes de dar paso al conjunto español.

Cuando cayó la noche fue el turno de León Benavente, que arrancó su actuación con ‘Úsame / tírame’ con un foro prácticamente lleno.

Abraham Boba, líder y voz del grupo, aprovechó para reconocer el décimo aniversario del festival Noches del Botánico durante su tercera vez siendo parte de la programación.

“Esperemos que se pueda seguir celebrando por muchos más años y en las mismas condiciones”, expresó.

La banda, que eligió su nombre en honor a un tramo de la carretera A-6 de la provincia española de Zamora (noroeste), hizo saltar y aplaudir a la audiencia al ritmo de la batería durante sus canciones ‘Gloria’, ‘A la moda’, ‘Tipo D’ y ‘Ser brigada’.

Cuando llegó el momento de ‘La ribera’, Boba pidió que todos se pusieran de pie y cantaran “a todo pulmón”, y calificó de «imborrables” los conciertos de verano celebrados en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII.

El espectáculo concluyó como una auténtica celebración con la energía a tope con ‘Ayer salí’, durante la que Abraham se lanzó sobre el público y cantó entre ellos, solo para después volver al escenario a tocar las percusiones con un par de baquetas que también lanzó.

Y es así que, por algunas horas, esos mismos que apenas hace unos días se nombraron rivales esta noche disfrutaron y cantaron al son de la música.

El festival Noches del Botánico continuará por una semana más en la que se presentarán artistas como LP, Rubén Blades, The Kooks o Cultura Profética, entre otros. EFE

bghl/mb

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