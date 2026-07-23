Aria Vega siente responsabilidad por ser una de las nuevas caras de la música de Colombia

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Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 23 jul (EFE).- La cantante colombiana Aria Vega, quien debuta este jueves en Estados Unidos con un show en Miami tras su éxito ‘CHÉVERE’, reconoce la «responsabilidad» de ser parte de la generación emergente de cantantes de su país, del que busca mostrar una «nueva cara», en especial de Barranquilla y la costa.

La intérprete de 29 años, quien este miércoles lanzó su sencillo ‘TOTOTO (+4)’, creció en Barranquilla admirando a figuras como Shakira, Juanes, Carlos Vives y Joe Arroyo, a quienes reconoce por allanar el camino, según cuenta en una entrevista con EFE en Miami, donde agostó las entradas de su concierto en el recinto ZeyZey.

«Es una alegría que no te puedo explicar y también una responsabilidad porque sí, cuando las cosas empiezan a funcionar y cuando uno empieza a conectar con más personas, gracias a Dios, ahí es donde de verdad hay que apretar y hay que decir: ‘bueno, ahora es que vamos a camellar’ (trabajar)», expresa.

La cantante, cuyo nombre real es Mariana Padilla, fue semifinalista del programa Latin American Idol cuando tenía 17 años y en 2020 incursionó de manera profesional en la música.

Pero el éxito internacional llegó este año, cuando lanzó junto al rapero colombiano Ryan Castro ‘CHÉVERE (premium_remix)’, que alcanzó el primer lugar en la lista de Billboard Colombia Hot 100 y entró al top 25 de la lista de la música global viral de TikTok.

«Es una alegría que no te puedes imaginar porque hace mucho tiempo me lo soñaba, lo manifestaba de todas las maneras posibles y por haber, y en muchas situaciones pensé como que: ‘bueno, ¿pero cuándo será que a mí se me van a dar las vainas?’ Llevo un rato en esto», manifiesta.

Otra cara de Colombia

Aunque Colombia es una potencia musical y Shakira ha puesto a Barranquilla en el mapa, Aria Vega considera «importante llevar un poquito» de su ciudad natal y de la «costa del Caribe colombiano al resto del mundo».

La artista cree que en los últimos años «ha existido como un deber ser de lo que es el acento en Colombia, de lo que es la comida típica», de los vestuarios, la música y la danza, entre otros elementos culturales.

«Y hay tanto tanto, tanto, en la costa Caribe colombiana, culturalmente nosotros somos tan diversos como país como Colombia, que a mí me encantaría mostrar ese pedacito y ese pedacito diferente que, de pronto, no muchas personas conocen, y para mí es lo más mágico y lo más lindo que hay», comenta.

‘Costeñita core’

Por ello, la joven, conocida también como ‘La Nena de Quilla’, fusiona ritmos afrocaribeños, música urbana y la «energía» de la costa colombiana en sus temas, en los que expresa con orgullo las influencias costeñas, la herencia afrocaribeña y el lenguaje y actitud de Barranquilla.

Esto lo sintetiza ella en un estilo que define como ‘Costeñita core’, movimiento cultural inspirado en la confianza, el carisma y el orgullo de quienes habitan el Caribe, además de «poner la cara más alegre ante todas las cosas», pues «esa es la energía del ser costeño».

«Al igual que es la energía de las personas que, cuando pisan costa, algo pasa dentro de ellos, y yo siento que eso me pasa a mí. Le pasa a muchas personas en la costa y esa gente entiende la vibra ‘Costeñita core’, del ‘fashion’ (moda), de que la gente haga lo que se le dé la gana y se vista como se quiera vestir», concluye. EFE

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