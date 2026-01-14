Ariana Grande debutará con un musical en el West End londinense junto a Jonathan Bailey

1 minuto

Londres, 14 ene (EFE).- La cantante estadounidense Ariana Grande debutará en el West End londinense en el verano de 2027 con un musical titulado ‘Sunday in the park with George’, que interpretará junto al actor Jonathan Bailey, con el que ya coincidió en la película ‘Wicked’.

La nueva obra ha sido anunciada en la página web del Barbican Centre, que pondrá billetes a la venta a partir del mayo próximo y exclusivamente a través de su página oficial.

La obra será un ‘revival’ de un musical estrenado en Broadway en 1984, con guion de James Lapine y con música y letra del mítico Stephen Sondheim, uno de los autores más prolíficos de Broadway.

Precisamente Ariana Grande y Bailey subieron hoy a sus redes una fotografía de ambos mientras observan el cuadro de Georges Seurat ‘Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte’ en el Instituto de Artes de Chicago donde se exhibe, lo que fue la primera señal de la colaboración entre ambos.

Y es que el musical se basa de manera bastante libre en la vida del pintor francés, uno de los maestros de la corriente del ‘puntillismo’ y que tiene en ese cuadro de gran tamaño su obra más reconocible.

El musical londinense va a estar dirigido por Marianne Elliott, quien ya ha trabajado con Bailey en otros musicales como ‘Cock’ y ‘Company’, y cuenta con el diseño de Tom Scutt, mientras que se desconocen otros detalles del reparto o del equipo técnico. EFE

fjo/rcf